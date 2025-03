Spazionapoli.it - Napoli scatenato sul mercato, Romano e Moretto: “Colpo sulle fasce, pista calda dalla Spagna”

Leggi su Spazionapoli.it

Ilsembra essere una delle società più attive in vista della sessione estiva di calcio: Fabrizioe Matteo, su You Tube, svelano un nome molto gradito alla società azzurra.Il sogno Scudetto è ormai divenuto nuovamente d’attualità, dopo che ilsi è lasciato alle spalle un momento molto complicato, con l’infermeria che aveva guastato i piani di Antonio Conte nello scorso mese di febbraio. Ora, con i rientri graduali nell’organico e con un gioco che sembra tornato nuovamente su livelli ottimali, le speranze di poter quanto meno lottare da qui fino alla fine per la vittoria del Tricolore, insieme a Inter e Atalanta, sono concrete.Tuttavia, la società azzurra sta già lavorando per il futuro, così come si è appreso in serata con la notizia dell’affare in stato avanzato con l’Empoli per Luca Marianucci, difensore pronto a divenire un nuovo difensore del club di Aurelio De Laurentiis al termine della stagione in corso (clicca qui per tutti i dettagli).