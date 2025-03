Sport.quotidiano.net - Napoli, l'importanza di McTominay nello scacchiere di Conte

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 14 marzo 2025 - Tra i neologismi di un calcio in continua evoluzione c'è il ruolo di 'tuttocampista', concetto mutuato dall'analoga definizione di centrocampista 'box-to-box' usata spesso in Inghilterra e specialmente in Premier League. Proprio dal campionato più blasonato (e ricco) del mondo proviene Scott, che ilha prelevato quest'estate dal Manchester United per 30,5 milioni, più il 10% sulla futura rivendita. Un investimento importante, passato inizialmente un po' in sordina per vari motivi. Innanzittuto per la tempistica: lo scozzese è sbarcato nel capoluogo campano quasi sul gong della sessione, confodendosi quindi nel calderone delle operazioni last minute e delle prime ansie di un campionato ormai già cominciato. Poi, appunto, la nazionalità: del duo britannico procacciato dal direttore sportivo Giovanni Manna, il pur ottimo Billy Gilmour sembrava il più preziosotattico di Antonio