Anteprima24.it - Napoli, il sindaco Manfredi: “Non vedo le condizioni per evacuare Campi Flegrei”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Sono giustamente preoccupato. Da uno a dieci direi sei, ma la preoccupazione è uno strumento per farmi lavorare meglio“. Così, a Repubblica, Gaetanodie presidente dell’Anci, dopo il terremoto dei. “Una scossa importante, con una accelerazione significativa – dice ancora -. Le persone si sono spaventate, giustamente. Con scosse di magnitudo maggiore esiste un piano di emergenza che prevede inestreme l’allontanamento delle persone. Al momento non ci sono queste. Sono decisioni che deve prendere il Comitato operativo in prefettura con la protezione civile nazionale”. Se arrivasse una scossa di magnitudo 5, gli viene chiesto, trasferirebbe le persone? “Mi sembra un rischio remoto al momento in base ai dati registrati.