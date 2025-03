Napoli grandi aspettative dopo l’arrivo di Popovic | dopo un anno di adattamento grandi prestazioni in Primavera

Leggi su Dailynews24.it

l’acquisto, lo scorso gennaio 2024, sicuramente ci si aspettava di più da Matija Popovi?. Il giovane attaccante è stato sottratto a top club europei e per questo la piazza azzurra aveva. L’impatto con, però, non è stato facile e per questo il ragazzo si sta facendo le ossa in.L'articolodiundiin