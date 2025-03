Dayitalianews.com - Napoli, due ragazzi picchiati dal vicino di casa perché gay: “Vi devo fare a pezzi”

Due giovani trentenni di Fuorigrotta, quartiere di, sono stati violentemente aggrediti dal lorodi, riportando ferite che hanno richiesto il ricovero in ospedale con una prognosi di diversi giorni.L’associazione Antinoo Arcigay, nel condannare “l’ennesimo atto di violenza omofobica“, sottolinea che l’attacco, avvenuto il 10 marzo, è il culmine di anni di minacce e vessazioni subite dai due. Il, infatti, avrebbe mostrato una totale intolleranza nei confronti della loro omosessualità.A supporto della denuncia, l’associazione afferma di essere in possesso di prove audio, in cui l’aggressore pronuncia frasi inquietanti come: “Li, questi gay“.L’associazione denuncia che l’aggressione è stata di una violenza inaudita e frutto di una premeditazione.