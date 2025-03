Ilnapolista.it - Napoli, dopo Marianucci c’è Beukema in cima alla lista dei difensori (Pedullà)

Ilha bloccato Lucadall’Empoli per la prossima stagione; l’affare dovrebbe essere da circa 10 milioni e per il classe 2004 è pronto un contratto di cinque anni. Ma oltre a lui, gli azzurri stanno sondando altricentrali.Ilha messo in polein difesa per la prossima stagioneSecondo quanto riportato da Alfredo:Ilvuole prendere un altro difensore centrale forte per la prossima stagione, inc’è Sam, classe 1998 che il Bologna aveva ingaggiato nell’estate 2023 dall’Az Alkmaar per 7,5 milioni più il 10% da eventuale futura vendita. Adesso la valutazione è almeno tre volte superiore;piace a tanti, alancora di più. Al punto da averlo messo ina unache comprende, tra gli altri, Solet, fresco protagonista con l’Udinese che lo ha ingaggiato a parametro zero.