Napoli da Neres e Anguissa a Mazzocchi | quando rientreranno gli infortunati

Come stanno? Il punto più aggiornato sul rientro degliin casa, prima del Venezia A due giorni dalla sfida contro il Venezia, in programma domenica 16 marzo 2025, i tifosi deltrattengono il fiato per avere notizie fresche sulle condizioni degli. Ora, con il rush finale della stagione alle porte, è tempo di fare il punto: come stanno i tre indisponibili nel loro percorso di guarigione? Spoiler: ci sono spiragli di luce, e Antonio Conte potrebbe presto tirare un sospiro di sollievo.si è fermato a inizio febbraio, lasciando un vuoto sulla fascia sinistra che ha fatto storcere il naso a più di un tifoso. Un infortunio alla coscia – per la precisione una lesione distrattiva del semimembranoso – lo ha messo ko, costringendolo a saltare match cruciali come quelli contro Lazio, Como, Inter e Fiorentina.