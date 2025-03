Napolipiu.com - Napoli, chiusura imminente per Marianucci: le ultime di mercato

per: ledi">Ilè pronto a chiudere per Luca, difensore classe 2004 dell’Empoli, che verrà acquistato con un’opzione per giugno. A confermare la notizia è stato Ciro Venerato, giornalista ed esperto didi Rai Sport, che ha svelato i dettagli dell’operazione: «L’operazioneè stata perfezionata esattamente 15 giorni fa con l’agente del calciatore Mario Giuffredi. Presenti il Ds Manna e il presidente empolese Corsi in compagnia del duo Ds. Fretta dovuta a motivazioni di. Il Borussia Dortmund stava per soffiare il promettente difensore centrale di piede destro al club campano.guadagna cinquantamila euro netti in Toscana e aintascherà minimo 10 volte tanto. Costo del cartellino 9 milioni».