Napoli arriva il nuovo Koulibaly |  è fatta

Ilha undifensore centrale. Secondo le ultime notizie in arrivo dalla Campania, gli azzurri avrebbero già chiuso il primo colpo in difesa per la prossima stagione.undifensoreIlè già al lavoro per il prossimo calciomercato. Gli azzurri, dopo una stagione passata fuori dall’Europa, hanno la necessità di allargare e ringiovanire l’organico per affrontare la probabile qualificazione in Champions League ed il triplo impegno del prossimo anno.Di sicuro la formazione allenata da Antonio Conte acquisterà un esterno, visto l’addio di Kvara a gennaio, un terzino ed un difensore centrale che possa contendersi una maglia da titolare con Buongiorno e Rrahmani.MarianucciDopo aver a lungo inseguito un esterno ed un difensore a gennaio, con la trattativa sfumata per il giovane Comuzzo, questa volta il ds Manna non vuole farsi cogliere impreparato ed avrebbe già messo a segno un primo colpo di valore in difesa.