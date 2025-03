Lapresse.it - Napoli, aggressione omofoba contro due 30enni: “Devo fare a pezzi questi gay”

Duesono stati aggrediti dal loro vicino di casa ain quella che Antinoo Arcigaydefinisce “l’ennesimo vile atto di violenza omofobica“. I duesono stati curati in ospedale con prognosi di diversi giorni. L’, denuncia Arcigay, è avvenuta il 10 marzo al culmine di una “escalation di anni di minacce e vessazioni da parte del vicino, che non tollera l’omosessualità dei due ragazzi. Le prove delle minacce sono documentate da diversi audio in cui l’aggressore proferisce frasi come ‘ligay‘.La denuncia dell’ArcigayL’fisica è stata violenta e premeditata. Prima Marco e poi Luca (nomi di fantasia) sono stati colpiti al volto e al corpo, riportando lesioni che hanno richiesto cure ospedaliere”. Antonello Sannino, presidente di Antinoo Arcigay, dichiara: “I ragazzi hanno subito denunciato l’accaduto e si sono rivolti alla nostra associazione per chiedere aiuto.