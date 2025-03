Ilfattoquotidiano.it - “Naomi Campbell mi ha picchiata, me la sono ritrovata addosso. C’era sangue dappertutto. Ho vinto la causa, ma non mi ha chiesto scusa”: lo rivela Yvonne Sciò

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Chi ha vissuto gli anni rocamboleschi tra gli 80 e i 90 non può non ricordare il tormentone pubblicitario “Mi ami, ma quanto mi ami?”, con una quindicenne, testimonial della Sip, che poi sarebbe diventata Telecom Italia. Poi la ragazzina più ammirata d’Italia è stata anche tra le protagoniste (per soli tre mesi) del programma cult di Gianni Boncompagni “Non è la Rai”.“Mipentita di aver rifiutato un contratto lungo: avrei guadagnato tanto, – ha confessato l’attrice a Il Corriere della Sera – ma a quell’età credi negli ideali, i soldi non ti interessano e io avevo paura di chiudermi in una gabbia. Forse è per questo bisogno di libertà che non ho avuto una carriera lineare, ma nella vita non puoi far finta di essere qualcun altro. Dopo, ho fatto una tournée con Mario Monicelli, un film di Nanni Loy con Marcello Mastroianni, ma decisi di trasferirmi a Los Angeles”.