Nantes-Lille il pronostico di Ligue 1 | ospiti favoriti piace l’Over

Dopo la tre giorni nelle coppe europee, tornano protagonisti i vari campionati nazionali in questo fine settimana, che precede l’ultima sosta della stagione. In1 avrà inizio il 26° turno, con cinque partite di scena sabato 15 marzo: il programma giornata si aprirà alle 17:00 cona La Beaujoire Louis Fonteneau. Glipartono con i favori dele i bookmakers quotano la loro vittoria a 2.10, mentre il pareggio e il successo dei padroni di casa sono dati rispettivamente a 3.30 e 3.50.Come arrivano al matchSono lontani i tempi in cui ilaffrontava la Juventus in turno ad eliminazione diretta di una competizione europea. Infatti, i gialloverdi navigano nuovamente nei bassifondi della classifica e stanno attraversando un periodo molto complesso.