"MySMART Diary", ecco la prima web app per la gestione dei disturbi alimentari

In occasione dell‘XIII Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, dedicata aidel comportamento alimentare (DCA) del 15 marzo, la Fondazione per la Sostenibilità Digitale – laFondazione di ricerca riconosciuta in Italia dedicata ad approfondire i temi della sostenibilità digitale nei suoi impatti ambientali, economici e sociali – fa il punto su, laweb APP internazionale sviluppata per supportare terapeuti e pazienti nelladei. Lanciata il 1° ottobre 2024,rappresenta un’importante innovazione nel campo della salute mentale, fornendo strumenti digitali avanzati per migliorare il monitoraggio e il trattamento dei pazienti. Negli ultimi anni, ihanno registrato un incremento preoccupante, colpendo sempre più giovani tra i 12 e i 14 anni.