Ilfattoquotidiano.it - Myanmar, stop ad aiuti alimentari per oltre un milione di persone. La scure dei tagli Usaid voluti da Trump

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite (WFP) ha annunciato che più di undiin(Birmania) saranno escluse daglia partire da aprile a causa della carenza di finanziamenti. La decisione si inserisce in un quadro più ampio di difficoltà economiche che il WFP sta affrontando per colpa deiprevisti dall’amministrazione, con conseguenti riduzioni o sospensioni degliin diverse aree del mondo.Già il 6 marzo le Nazioni Unite avevano avvertito che la mancanza di fondi avrebbe portato a dimezzare le razioniper circa undi rifugiati Rohingya in Bangladesh a partire dal 1 aprile. Il WFP aveva comunicato in una lettera che le “gravi carenze di finanziamenti” obbligheranno a ridurre i buoni pasto mensili da 12,50 a 6 dollari a persona.