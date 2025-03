Musica Shout a whisper | Filippo Bertipaglia e Corrado Rustici ancora insieme

Leggi su Ildenaro.it

Da oggi, venerdì 14 marzo, è online il video di “” (RayDada/Universal) (https://raydada.lnk.to/SaW), il nuovo brano del chitarrista e compositoreBattipaglia prodotto da. Il brano è disponibile sulle piattaforme digitali.La release conferma la collaborazione tra l’artista edopo il successo dell’Interfulgent Winter Tour, che in autunno ha toccato club di tutta Italia registrando numerosi sold out, e delle uscite discografiche didel 2024. «“” nasce dal bisogno di tessere immagini di viaggi avventurosi tramite un metaforico urlo chitarristico – racconta– in contrapposizione a un dolce sussurrio che comunica il più alto obiettivo della nostra esistenza: la pace interiore.»“” è probabilmente la canzone dal sapore chitarristico più tradizionale realizzata fin qui da