Musica e solidarietà per i malati oncologici

L’Infinito Tour fa tappa a Tolentino. Domani, alle 21 al Vaccaj, la bandle composta da over 50, nata fra Treia e Macerata nel 2011, "I Sette in condotta" promuove una nuova serata dia sostegno deie delle loro famiglie. Lo spettacolo di beneficenza è promosso dalla Casa Accoglienza Maceratese odv con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Tolentino. A fare gli onori di casa sarà il sindaco Mauro Sclavi. "I Sette in Condotta" intratterranno il pubblico per quasi due ore con le canzoni più note di Lucio Battisti, Eros Ramazzotti, Cesare Cremonini, Gianni Morandi, Lucio Dalla, Claudio Baglioni, Zucchero Fornaciari, Giorgia e Mina. Il gruppo è composto dalle voci di Alessandra Coperchio e Alberto Brambatti, con Michele Marozzi alla batteria, Fabio Luciani al basso, Marco Buzzelli alla chitarra ritmica, Corrado Mariotti alla chitarra solista e Roberto Tomaciello alla tastiera.