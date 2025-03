Corriereadriatico.it - Muri scrostati, sporcizia e mattonelle-trappola: Salesi, come sei ridotto?

Leggi su Corriereadriatico.it

ANCONA - Già di prima mattina va in scena il valzer delle auto a fare da spola fuori dall?ingresso del, per far scendere mamme, passeggini e piccoli pazienti. Il posto.