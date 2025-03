Ilrestodelcarlino.it - ‘Muovi Ravenna’. Barattoni lancia 8 incontri aperti alla cittadinanza

"Non mi occupo né delle valutazioni né delle scelte che fanno i candidati di opposizione. Io mi occupo di ascoltare i cittadini e le loro esigenze". Il candidato sindaco del Centrosinistra a Ravenna Alessandronon risponde alle dichiarazioni di Nicola Grandi - che lo considera "una candidatura debole" specie se lo si compara "ad un fuoriclasse della politica come de Pascale" – e conferma il suo impegno all’ascolto dei cittadini e della società come base per realizzare un programma e una attività di governo della città che dia risposte concrete alle esigenze della popolazione del territorio. In particolare, ’Muoviè la campagna di partecipazione civica che inizierà lunedì 17 marzo e si svilupperà in otto. In questo modo i cittadini e le cittadine di Ravenna potranno contribuire attivamentecostruzione del futuro della città.