Anticipazionitv.it - Muore Pietro Genuardi: le cause del decesso e le sue ultime parole

Leggi su Anticipazionitv.it

, noto attore televisivo, è scomparso all’età di 62 anni. Amato dal pubblico per i suoi ruoli in Vivere e CentoVetrine, aveva recentemente interpretato Armando Ferraris ne Il Paradiso delle Signore. Nell’ultimo anno aveva lasciato la fiction a causa di una grave malattia del sangue, affrontando cure impegnative. Il suo annuncio sui social aveva commosso i fan, che ora lo ricordano con affetto. Lascia il figlio Jacopo e la moglie Linda Ascierto, sposata nel 2020.La carriera tra cinema e fictionha lavorato nel cinema e in televisione, recitando in tre film di Dario Argento e collaborando con Carlo Verdone. Tuttavia, è nelle soap opera che ha trovato il successo. Dal 1999 al 2000 ha interpretato Michele Nanni in Vivere, per poi diventare Ivan Bettini in CentoVetrine dal 2001 al 2014.