Mourinho è sbalordito quando i Rangers vincono Shootout United e Spurs attraverso

2025-03-14 01:36:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo:È stata una notte perfetta per i lati britannici nell’Europa Leagueil Manchestere il Tottenham hanno messo dietro di loro le proiezioni di gamba deludenti per progredire fino all’ultimo otto, con i ranger che si sono uniti a loro dopo una drammatica sparatoria di rigore contro Fenerbahce.Le sanzioni erano all’ordine della serata all’Old Trafford, con tre di loro serviti nella seconda tappa dellocon Real Sociedad. Il calcio di 10 minuti di Mikel Oyarzabal ha messo Sociedad 1-0 nella notte e 2-1 in anticipo in aggregato, solo per una coppia di penalità di Bruno Fernandes per girare il pareggio a favore dello.Jon Aramburu ha quindi visto il rosso al 63 ° minuto per un fallo su Patrick Dorgu, e loha dominato in seguito mentre Fernandes ha completato una tripletta e Diogo Dalot ha sbattuto a casa un quarto di infortunio per inviare la squadra di Ruben Amorim fino al 5-2 in aggressione.