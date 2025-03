Sportnews.eu - MotoGp, Martin allontana il rientro in pista: “Non sto recuperando con la velocità che vorrei”

Il pilota Aprilia Jorge Martin, intervenuto in videocollegamento durante la conferenza di ieri, ha parlato dell'infortunio e del suo rientro in pista. Oggi andrà in scena la prima giornata della seconda tappa del Motomondiale con le prove libere sul circuito di Termas de Rio Hondo, in Argentina. Ieri, invece, i piloti hanno preso parte alla consueta conferenza stampa della vigilia. A sorpresa, all'evento, ha partecipato anche Jorge Martin che, in videocollegamento ha parlato del suo recupero dall'infortunio. Il pilota, difatti, è stato operato due volte in seguito ad altrettanti incidenti, avvenuti in rapida successione prima dell'inizio della stagione, che lo hanno costretto a saltare già il Gp in Thailandia e quello che si disputerà in Argentina nel weekend.