Oasport.it - MotoGP, Marco Bezzecchi: “Obiettivo Q2 raggiunto, sul giro secco mi manca ancora qualcosa…”

Leggi su Oasport.it

non può che essere soddisfatto al termine delle pre-qualifiche del Gran Premio di Argentina, secondo appuntamento del Mondiale di2025. Sul tracciato di Termas de Rio Hondo il pilota del team Aprilia ha messo a segno il quarto tempo assoluto a soli 2 decimi dalla vetta, confermando come la pista sia di suo gradimento (dopotutto è l’ultimo vincitore della gara sudamericana nell’edizione del 2023).Il miglior tempo della giornata è stato fissato da Marc Marquez in 1:37.295 con 135 millesimi di vantaggio su Fabio Di Giannantonio e 201 su Alex Marquez. Quarta posizione proprio pera 215 millesimi, quinta per Brad Binder a 251, mentre è sesto Alex Rins a 296. Settimo Johann Zarco a 390 millesimi dalla vetta, ottavo Fabio Quartararo a 523, quindi nono Pedro Acosta a 532 con Francesco “Pecco” Bagnaia che completa la top10 a 539.