MotoGP Marc Marquez | Ottimo feeling con la Ducati dobbiamo lavorare sulla costanza

ha iniziato da dove aveva lasciato questo week end in Argentina, secondo appuntamento del Mondiale 2025 di. Sul circuito di Termas de Rio Hondo, l’asso nativo di Cervera ha dato dimostrazione di unmolto speciale con laufficiale, svettando sia nelle prove libere 1 e soprattutto nelle pre-qualifiche, funzionali per la definire i piloti che saranno in Q2 e in Q1., da questo punto di vista, ha proseguitoscia di quanto messo in mostra in Thailandia, chiudendo con un crono super veloce di 1:37.295 (record della pista) a precedere unFabio Di Giannantonio (VR46) e il fratello Alexdel Team Gresini, distanziati rispettivamente di 0.135 e di 0.201.“Mi sono trovato fin dall’inizio anche se siamo intervenuti sull’elettronica per via del mio stile di guida, cercando maggior