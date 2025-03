Oasport.it - MotoGP, GP Argentina 2025: risultati e classifica pre-qualifiche. Marquez sempre davanti, si salva Bagnaia

Marcchiudea tutti il venerdì di Termas de Rio Hondo, firmando il miglior tempo assoluto nelle pre-del Gran Premio d’, secondo round stagionale del Mondiale. Il fuoriclasse spagnolo del team factory Ducati ha stabilito il nuovo record della pista in 1’37?295, confermandosi il principale favorito per la pole position e per una nuova doppietta tra Sprint e gara.L’otto volte iridato ha preceduto le Ducati non ufficiali di Fabio Di Giannantonio e Alex, rispettivamente secondo e terzo a 135 e 201 millesimi dalla vetta, mentre a seguire troviamo nell’ordine l’Aprilia di Marco Bezzecchi, la KTM di Brad Binder e la Yamaha di Alex Rins dal quarto al sesto posto. Completano la top10 e volano direttamente in Q2 anche Johann Zarco con la Honda, Fabio Quartararo con la Yamaha, Pedro Acosta con la KTM e Francescocon la Ducati GP25.