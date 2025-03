Oasport.it - MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “Giornata ottima, sto meglio anche fisicamente”

Leggi su Oasport.it

Cala il sipario sul venerdì argentino con la conclusione delle pre-qualifiche, andate in scena sul circuito di Termas de Rio Hondo. I primi dieci piloti hanno ottenuto direttamente l’accesso in Q2 per la qualifica di sabato. Nessuna sorpresa in testa con il solito Marc Marquez che firma il primo posto con il tempo di 1.37.295. Lo spagnolo, in sella alla sua Ducati ufficiale, ha anticipato un sorprendenteDi(VR 46 Racing Team Ducati) che ha chiuso secondo con un ritardo di 135 millesimi.Terzo posto per Alex Marquez (Gresini RacingDucati) che ha ottenuto l’accesso in Q2 con il crono di 1.37.496. Fortunato Pecco Bagnaia che è caduto mentre percorreva curva 2 ma, in virtù del tempo fatto segnare nei giri precedenti, è comunque riuscito ad ottenere il pass per il Q2 concludendo le pre-qualifiche in decima posizione.