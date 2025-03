Oasport.it - MotoGP, Bagnaia non guida la Ducati come vorrebbe. Caduta e tempi alti in un venerdì difficile

Francescoha vissuto unanonimo in quel di Termas de Rio Hondo, facendo fatica a trovare un buon feeling per tutto il giorno ma centrando perlomeno l’obiettivo minimo dell’accesso diretto al Q2 in vista delle qualifiche del Gran Premio d’Argentina 2025, valevolesecondo appuntamento stagionale del Mondiale.In realtà Pecco ha rischiato grosso, cadendo a pochi minuti dal termine delle pre-qualifiche e salvandosi per 21 millesimi nei confronti dell’undicesima piazza occupata da Ai Ogura. Una magra consolazione comunque per il torinese del team ufficiale, in netto ritardo almeno per ora nel confronto diretto con il rivale e compagno di squadra Marc Marquez.Il fenomeno spagnolo si sta confermando il favorito d’obbligo della vigilia per la pole position e per una possibile nuova doppietta Sprint-Gran Premio, che lo proietterebbe già in fuga nella classifica generale del campionato dopo il bottino pieno ottenuto due settimane fa nella tappa inaugurale di Buriram.