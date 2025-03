Oasport.it - MotoGP, Bagnaia cade e accede in extremis in Q2. Marquez avanti in Argentina

Leggi su Oasport.it

Marcprosegue nel proprio percorso convincente in questo week end del GP d’, secondo appuntamento del Mondiale 2025 di. Sul circuito di Termas de Rio Hondo, l’asso nativo di Cervera ha dato un’ulteriore dimostrazione di forza, svettando come nella prima sessione e prendendosi il primato delle pre-qualifiche sul tracciato sudamericano.Un passo sempre sull’1:37 per Marc che, un po’ come aveva fatto vedere in Thailandia, fa quello che vuole in sella alla Ducati Factory. 1:37.295 è stato il crono dell’iberico, riscontro da record, a precedere Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) di 0.135 e il fratello Alex (Ducati Gresini) di 0.201, estremamente veloce anch’egli nel corso del turno.Qualificati alla Q2 anche Marco Bezzecchi (Aprilia) quarto a 0.215, il sudafricano Brad Binder (KTM) quinto a 0.