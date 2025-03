Sport.quotidiano.net - MotoGp Argentina, Marquez il più veloce nelle libere. Bagnaia in difficoltà

Termas de Rio Hondo, 14 marzo 2025 – Ancora Marc. Il gran premio diriparte sul solco di Buriram, con il numero 93 capofila e sempre con margine sui rivali. Sue entrambe le sessioni die con il record della pistaPractice per l’accesso alla Q2. Peccoconferma invece un feeling tutto da trovare con la nuova moto, ma è riuscito quantomeno ad accedere alla Q2 anche se sul passo gara deve recuperare 3-4 decimi dallo spagnolo. Bene Di Giannantonio e in generale le Ducati con i primi tre posti, ma c’è anche Bezzecchi su Aprilia.subito forte Prima sessione dicon cielo nuvoloso, temperature fresche dopo la pioggia del mattino con Moto 3 e Moto 2 con pista bagnata. Non facile trovare il feeling immediato, infatti i piloti sono andati migliorando nel corso della sessione con miglior tempo assoluto di Marc, subito a suo agio sul tracciato argentino, in 1’38”937 e seguito a breve distanza a Johann Zarco, staccato di appena 26 millesimi.