Digital-news.it - MotoGP 2025, diretta esclusiva Gran Premio Argentina Sky Sport, NOW. Sprint Live su TV8

Leggi su Digital-news.it

In arrivo su Sky e in streaming su NOW un fine settimana all’insegna dell’adrenalina, con il secondo appuntamento della stagionedel Motomondiale che sbarca a Termas de Rio Hondo per ild’.APPUNTAMENTI IN PISTA – Si parte giovedì 13 marzo con la conferenza stampa piloti dalle 16, per poi scendere in pista dalle 12.55 di venerdì per le prime sessioni di prove libere della Moto3 e della Moto2.Prima sessione diin programma alle 14.40, mentre alle 18.55 sarà il momento delle prequalifiche. Sabato pomeriggio, al termine dell’ultima sessione di libere previste scatta la caccia alla pole, con lache parte alle 14.45,mentre alle 18.55 si assegnano i primi punti del weekend con la. Domenicapomeriggio le gare, con la Moto3 che scatta alle 16, la Moto2 alle 17.