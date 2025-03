Oasport.it - Moto3, David Munoz chiude in testa le FP1 del GP dell’Argentina, Bertelle settimo

Si è da poco conclusa la prima prova libera per leche si è tenuta sul circuito di Termas de Rio Hondo, in Argentina. Nei 35 minuti della prima prova i piloti hanno dovuto affrontare una pista bagnata che, con il passare dei giri, è divenuta più veloce. Infatti, tutti hanno usato le gomme rain e nessuno ha potuto provare la gomma soft in vista della gara di domenica. Lo spagnoloMuñoz (KTM Intact GP) ha ottenuto il miglior tempo con il crono di 1.57.363.Il pilota iberico, in seguito alla penalità ricevuta in Thailandia, partirà in gara dalla pit-lane. Seconda posizione per il connazionale José Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) con circa 300 millesimi di ritardo. Terzo posto per l’ibericoAlmansa (Honda Leopard), che è stato inper tutto il turno. Quarto il britannico Scott Ogden (KTM CIP Green Power) con un ritardo di 0.