Moto3 | Almansa si impone nelle pre-qualifiche al GP D’Argentina quattro italiani nei quattordici

Si chiudono nel segno di Davidle pre-valide per il GP, seconda tappa del Motomondiale 2025 di. Il pilota in forza alla Leopard Racing – già apparso in ottimo spolvero durante il primo turno sul bagnato salvo poi strappare la posizione – è risultato l’unico del lotto a scendere sotto la soglia del minuto e quarantasette. Nello specifico il giovanissimo centauro ha fermato il cronometro a 1:46:981, precedendo le due Red Bull KTM Ajp di Alvaro Carpe e Josè Antonio Rueda, rispettivamente secondo e terzo con +0.364 e 0.470. Quarta posizione invece per il rookie Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech 3), quarto con +0.704 piazzandosi davanti alla Level UP di Joel Kelso (+0.773) e alle FRINSA-MT Helmets di Ryusei Yamanaka (+0.793) ed Angel Piquesras (+0.805). Sono invecegliche sono riusciti a strappare il pass per il Q2: il migliore è stato Dennis Foggia (CFMOTO Gaviota Aspar Team), nono a +1.