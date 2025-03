Oasport.it - Moto2, Manuel Gonzalez svetta nelle FP1 del GP di Argentina, secondo un ottimo Arbolino

Cala il sipario sulle prime prove libere della, corse sul tracciato argentino di Termas de Rio Hondo. La pista, non più scivolosa dopo le FP1 della Moto3, ha permesso ai piloti di sondare i motori prima delle prequalifiche. Il miglior tempo è stato ottenuto dallo spagnolo(Kalex Intact GP) con il tempo di 1.44.147.Seconda posizione per unTony(Boscoscuro Pramac Yamaha) con un distacco di 0.039. Terzo posto per il britannico Jake Dixon (Boscoscuro ELF Marc VDS Racing Team) a circa 2 decimi dal leader. Quarta piazza per l’iberico Aron Canet che con la sua Kalex Fantic si dimostra veloce. Chiude la top 5 il brasiliano Diogo Moreira (Kalex Italtrans Racing Team) con il crono di 1.44.617.In sesta posizione troviamo l’indonesiano Mario Aji (Kalex Idemitsu), che già in Thailandia aveva mostrato le sue capacità.