Moto2, Manuel Gonzalez domina anche le pre-qualifiche del GP di Argentina, Arbolino unico italiano in Q2

Si sono concluse poco fa le pre-della, andate in scena sulla pista di Termas de Rio Hondo, in. Nei 40 minuti della FP2 i piloti hanno cercato il miglior crono per entrare nelle prime quattordici posizioni e disputare, domani, direttamente il Q2. La prima posizione è stata ottenuta da(Kalex Intact GP) che bissa il primato della FP1 con il crono di 1.41.713.Secondo posto per lo spagnolo Alonso Lopez (Boscoscuro Team HDR Heidrun) vittima di una caduta nel finale che ha concluso anticipatamente le pre-. Terzo posto per il britannico Jake Dixon (Boscoscuro ELF Marc VDS Racing Team) che conferma la stessa posizione della prima prova libera con un ritardo dal leader di 0.0175.Quarta piazza per l’iberico Marcos Ramirez (Kalex Onlyfans American Racing Team) che mostra miglioramenti rispetto al nono posto delle FP1.