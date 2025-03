Fanpage.it - Mosca dopo le offese a Mattarella: “Convocazione ambasciatore? Italia attacca perché non ha difese”

Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, ha commentato così la convocazione dell'russo alla Farnesina: "Non hanno nulla con cui difendersi. Così hanno deciso dire". Proprio Zakharova avevato il Presidente, per le sue parole pronunciate in Giappone a proposito della minaccia nucleare russa.