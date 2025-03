Quotidiano.net - Morto Pietro Genuardi, star delle soap: la malattia e le speranze stroncate

Roma, 14 marzo 2025 – Non ce l’ha fatta, regista e attore conosciuto al grande pubblico soprattutto per i ruoli nelleMediaset ‘Vivere’, prima, e ‘Centrovetrine’ poi., 62 anni, era malato. Ultimamente interpretava Armando ne ‘Il paradisoSignore’, su Rai 1. Sui social il 30 ottobre scorso raccontava di avere una patologia grave del sangue, che avrebbe richiesto cure molto lunghe – chemioterapia – e alla fine anche il trapianto. “Tornerò più forte di prima”, scriveva su Instagram, affidandosi all’amore della moglie Linda Ascierto, del figlio Jacopo e del padre. In un successivo post, risalente a dicembre scorso, diceva di essere in remissione totale dallaa seguito di due cicli di chemioterapia. Si stava preparando al trapianto.era in cura nel reparto di oncoematologia all’Umberto I di Roma.