Morto Pietro Genuardi l’addio della moglie su instragram | Per sempre oltre i confini dell’anima

Ladiha affidato a Instagram un commovente messaggio per ricordare l’attore, scomparso oggi all’età di 62 anni. Volto notofiction di Rai 1 “Il paradiso delle signore”,lottava da mesi contro una grave malattia del sangue, per la quale era in cura dallo scorso ottobre.Nei momenti più difficili, accanto a lui c’eranoil figlio Jacopo, i genitori e laLinda Ascierto, compagna di vita con cui si era unito in matrimonio nel 2020.Proprio Linda Ascierto ha voluto rendergli omaggio con tre immagini simboliche del loro legame e un messaggio carico d’amore:“Per. Sarai il mio sorriso, il mio sole, il mio grande amore. Ti ho detto ti amo ogni giornomia vita e continuerò a farlo. Perché l’amore non muore, vita mia.