Morto Pietro Genuardi era uno dei protagonisti de’ Il Paradiso delle Signore

Si è spento a 62 anni, amato dal pubblico soprattutto per i suoi ruoli in “Centovetrine” e, per ultima, “Il”. L’attore aveva lasciato di recente la fiction per curarsi.E’, attore de’ “Il”?, noto attore italiano celebre per il ruolo di Armando Ferraris nella soap opera “Il”, aveva annunciato nell’ottobre 2024 di essere affetto da una grave patologia del sangue. In un post su Instagram, aveva comunicato di doversi sottoporre a un lungo periodo di cure che includeranno un trapianto di midollo osseo.Nel suo messaggio,aveva espresso gratitudine verso il personale medico dell’Ospedale Umberto I di Roma, dove era in cura, e ringraziato la moglie Linda, il figlio Jacopo e il padre per il loro sostegno.