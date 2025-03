Dilei.it - Morto Pietro Genuardi, era Armando ne Il Paradiso delle Signore. L’addio di Andrea Lolli

Attore di lungo corso e volto amatissimo del day time di Rai1:si è spento a 62 anni dopo aver lottato contro un tumore del sangue che stava provando a curare da qualche mese. Per questo, aveva lasciato il set de Il, dove per anni ha interpretato il ruolo diFerraris, con la speranza di poter tornare – un giorno – a recitare. Ma il suo percorso si è interrotto bruscamente nella mattinata del 14 marzo, quando è stata data la notizia della sua scomparsa giunta inaspettatamente per tutti.diLa notizia della morte d, che negli anni è stato anche Ivan Bettini in Centovetrine, è arrivata nelle prime ore del 14 marzo sulla pagina Facebook del collega, che ha voluto dirgli addio tributandogli parole bellissime: “Conalho girato tantissime scene.