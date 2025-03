Tvpertutti.it - Morto Pietro Genuardi, attore de Il Paradiso delle Signore: causa del decesso

Leggi su Tvpertutti.it

Il mondo dello spettacolo italiano dice addio aoggi, venerdì 14 marzo 2025. L'si è spento a 62 anni (ne avrebbe compiuti 63 il 26 maggio prossimo), dopo una battaglia contro una grave malattia del sangue. Volto noto di fiction e soap opera,era entrato nel cuore del pubblico con il personaggio di Ivan Bettini in CentoVetrine e, più recentemente, con il ruolo di Armando Ferraris in Il: la carriera in televisioneNato a Milano,ha iniziato la sua carriera artistica tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90, dividendosi tra cinema e TV. I suoi primi passi nel mondo dello spettacolo lo hanno portato a lavorare in diversi progetti, ma è stato nel 2001 che è arrivata la svolta decisiva, quando è entrato a far parte del cast di CentoVetrine di Canale 5 per 13 anni.