Iltempo.it - Morto il futuro leader dell'Isis: eliminato uno dei terroristi più pericolosi del mondo

Leggi su Iltempo.it

Era uno deipiùale soprattutto il candidato a diventare a breve il 'numero uno'. Ma Abdullah Maki Musleh al-Rifai - noto come Abu Khadija - non raggiungerà mai la vetta del gruppoca islamico. Le forze di sicurezza irachene, in una operazione congiunta con la coalizione guidata dagli Stati Uniti che combatte il gruppoo Stato Islamico, lo hanno infatti. Il primo ministro'Iraq, Mohammed Shia al-Sudani, ha affermato che gli iracheni «continuano le loro vittorie sulle forze'oscurità e del terrorismo, poiché gli eroi del Servizio di intelligence nazionale iracheno, con il supporto e il coordinamento del Comandoe operazioni congiunte ee Forzea coalizione internazionale, sono stati in grado di uccidere uno dei piùin Iraq e nel».