Morto con un ago nel polmone. Udienza a giugno

Saranno sentiti nel corso della prossima, fissata per il 12, i cinque testimoni della Procura nel procedimento per la morte di Vincenzo Bosco,a 39 anni mentre stava per essere sottoposto a un intervento di routine al naso. Il decesso risale al 22 aprile 2022. Sono sette gli imputati, medici del Santa Maria della Misericordia, dei reparti di rianimazione e anestesia e di otorinolaringoiatra. Secondo quanto emerso, Vincenzo Bosco, al momento dell’anestesia, fu colto da una crisi respiratorio al momento di essere sottoposto all’anestesia in vista dell’operazione. I successivi accertamenti, portarono a evidenziare la presenza di un ago nei polmoni, di cui nessuno si era precedentemente accorto e che, secondo l’accusa, sarebbe stato possibile individuare con una semplice radiografia, accertamento a cui il paziente, secondo l’accusa, sarebbe dovuto essere sottoposto, viste le sue pregresse condizioni di salute e visto anche che, solo un mese prima, era stato colpito da covid, per cui l’intervento era stato rinviato.