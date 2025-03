Lapresse.it - Morte Gene Hackman, famiglia vuole bloccare foto e verbali delle indagini

Un rappresentante delladell’attoresta cercando dila divulgazione al pubblico di autopsie e, in particolaregrafie e videotelecamere della polizia, relativi alle recenti morti dell’attore e della moglie Betsy Arakawa dopo che i loro corpi parzialmente mummificati sono stati scoperti nella loro casa del New Mexico a febbraio.La scorsa settimana le autorità hanno annunciato cheè morto all’età di 95 anni per una malattia cardiaca con complicazioni del morbo di Alzheimer, circa una settimana dopo che una rara malattia trasmessa dai roditori, la sindrome polmonare da hantavirus, aveva ucciso la moglie 65enne. Il pacemaker diha mostrato segni di attività l’ultima volta il 18 febbraio, indicando un ritmo cardiaco anomalo il giorno in cui è probabilmente morto.