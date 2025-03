Quotidiano.net - Morte di Liliana Resinovich, il medico legale: “Asfissia da sacchetto resta in piedi. Perché non mi convincono i 22 giorni nel bosco”

Trieste, 14 marzo 2025 - “Sulladinella relazione Cattaneo c’è qualcosa che tutti dimenticano di dire: la perizia accanto all’ipotesi della manovra da chokehold, la compressione del collo con l’avambraccio, lascia anche aperta la possibilità dellada. L’elemento certo è l’”.Raffaele Barisani,di Trieste e consulente di Sebastiano Visintin, il marito di Lilly, per primo ha messo per iscritto quell’ipotesi. “Lesioni inferte da terzi”, scriveva nella sua relazione, ipotizzando anche un omicidio preterintenzionale, una discussione degenerata. "Lesioni inferte da terzi e ipotesi lite” Nella sua posizione di consulente di Visintin, sotto i riflettori fin dal primo momento, non dev’essere stato facile arrivare a quella conclusione.