Lanazione.it - Morte di Helenia, i quesiti della Corte ai periti

incaricati e due nodi da sciogliere. Se l’imputato soffrisse di qualche patologia che potesse alterare le sue capacità di guida (e se ne fosse consapevole); e capire se avesse assunto dei farmaci o delle sostanze psicotrope che potessero influire sulla sua capacità di guida e in quale misura. Questo chiedono i giudici fiorentinid’Appello al medico legale Brunero Begliomini e al tossicologo Guido Mannaioni. Così potrebbe arrivare la svolta nel casoRapini, la volontaria Enpa di 29 anni morta in un incidente stradale. Il 6 dicembre del 2019 un Suv invase la corsia su cui viaggiava la ragazza che morì sul colpo. Non ci fu nulla da fare, ogni tentativo fu vano. Il caso si risolse con un’assoluzione al tribunale di Arezzo ma poi il procuratore Roberto Rossi impugnò il fascicolo sulla sollecitazione dell’avvocato Francesco Valli, incaricato dalla famigliavittima.