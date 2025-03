Morta nel Pavese rintracciato compagno

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

16.37 Il corpo di una donna è stato trovato in un'abitazione di Chignolo Po, in provincia di Pavia. Secondo le prime informazioni,sarebbe stata strangolata. E' stata la figlia a dare l'allarme, preoccupata perché non riusciva a mettersi in contatto con lei. La vittima, di 56 anni, aveva unche al momento del ritrovamento del cadavere non era in casa. I carabinieri lo hannodopo ore, nel Cremonese, e la sua posizione è al vaglio degli inquirenti. L'abitazione non presenta segni di effrazione.