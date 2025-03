Ilgiorno.it - Morsi, liti, sequestri, violenze. Un anno vissuto pericolosamente

Quante cose possono succedere in un, specialmente per un ente come Enpa che porta avanti innumerevoli missioni per salvaguardare gli animali. Il 2024 è stato pieno di attività, progetti ed eventi che meritano di essere ricordati. Questo è possibile grazie al documento “Unin numeri”. In 13 pagine racchiude qualunque informazione riguardante l’attività di Enpa svolta nel 2024. Inizia con i dati relativi ai componenti della vasta rete sociale che permette il funzionamento dell’ente. Parliamo di 713 soci, 236 volontari e 6 operatori. Tutti fondamentali per la realizzazione dei progetti Enpa, non solo da un punto di vista economico ma anche per disponibilità e tempo dedicati all’ente. Senza di loro gli animali in difficoltà che il rifugio ospita non riceverebbero aiuto. Invece, le porte di Enpa sono sempre aperte e nel 2024 vi sono stati 317 ingressi al canile, 624 al gattile e 565 nel reparto animali diversi.