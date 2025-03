Lanazione.it - Moreo ancora verso il forfait, rebus attacco. Si punta sulla fantasia di Tramoni-Morutan

Togliamoci subito il dente dolorante: Stefanoanche ieri si è allenato a parte. Il rientro in gruppo è slittato a oggi. Con una discriminante: il numero 32 tornerà ad allenarsi con i compagni solo e soltanto se non avvertirà più alcun fastidio relativo al problema muscolare accusato la scorsa settimana. Se dovesse permanere anche il più piccolo dubbiosua tenuta atletica, l’attaccante si accomoderà in tribuna. Alle porte c’è l’ultima sosta del campionato, in concomitanza con i nuovi apmenti delle nazionali, e di conseguenzaavrà tutto il tempo necessario per riacquistare la condizione e presentarsi al top della forma alla ripresa delle ostilità, sul campo del Cosenza sabato 29 marzo. Ma torniamo alla stretta attualità: anche se dovesse riuscire a strappare in extremis la convocazione,prenderà posto in panchina.