Amica.it - Morbide, minimali e dalle tonalità delicate, sono le scarpe ideali da mattino a sera

Leggi su Amica.it

Quando la bella stagione si avvicina parte la ricerca perancora chiuse ma che, allo stesso tempo, comunichino già un’idea di leggerezza. I mocassini e le slingbackperfette ma per chi vuole seguire davvero le tendenze adesso cile stringate da donna primavera 2025 a rubare la scena. Queste calzature da mezza stagione mutuate dal mondo maschile ora mettono in luce tutto il loro lato femminile, facendosi più leggere da tutti i punti di vista e sorprendendo per la loro versatilità.Niente a che vedere quindi con i modelli in cuoio rigido edark. Queste caratteristiche lasciano il posto ad altre assolutamente agli antipodi. Che conquistano al primo sguardo.