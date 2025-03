Sololaroma.it - Monza-Parma, il pronostico: scontro salvezza delicato, occhio all’Under

Dopo la tre giorni nelle coppe europee con i ritorni degli ottavi di finale, la Serie A torna finalmente protagonista in questo weekend prima dell’ultima sosta per le nazionali. La 29ª giornata si aprirà con l’anticipo del venerdì tra Genoa e Lecce, mentre sabato 15 marzo sono in programma quattro partite: alle 15:00 ci sarà il calcio d’inizio diall’U-Power Stadium. I ducali partono con i favori dele i bookmakers quotano la loro vittoria a 2.45, mentre il pareggio e il successo dei brianzoli sono dati entrambi a 3.05. Come arrivano al matchIlarriva dalla bella e sfortunata prova di San Siro contro l’Inter. La squadra di Nesta era riuscita a portarsi addirittura sul 2-0 nel primo tempo, prima di subire la rimonta dei nerazzurri con le reti di Arnautovic, Calhanoglu e l’autogol di Kyriakopoulos.