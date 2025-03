Ilgiorno.it - Monza, nuovi parcheggi a pagamento: dove sono e quali sono le tariffe

, 14 marzo 2025 – Aumentano i. Da lunedì 31 marzo diventeranno a strisce blu i posteggi nelle vie Boccaccio, Petrarca e viale Regina Margherita, tra la Villa Reale e il centro storico. Entrerà dunque in vigore una porzione della Zona a particolare rilevanza urbanistica della Villa Reale (Zpru 5) – una delle 8 complessive previste in città –, con l’obiettivo dichiarato dall’amministrazione di migliorare la gestione della mobilità e garantire una maggiore fruibilità degli spazi pubblici in queste tre strade di raccordo tra centro e Reggia monzese,attualmentegià presenti alcunicon strisce blu. Orari ePer gli stalli collocati in via Petrarca, viale Regina Margherita e via Boccaccio (lato dispari, nel controviale contiguo alle mura di cinta dei Giardini Reali) è previsto ildalle 8 alle 24, sia nei giorni feriali che festivi.